Dünya Enerji Zirvesi ile 4 günde çok şey değişecek

9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Enerji Zirvesi bittiğinde artık bir çok şey eskisi gibi olmayacak... İşte Türkiye ve Dünya için İstanbul Dünya Enerji Zirvesi'nin önemi...



DÜNYA ENERJİ KONSEYİ'NİN EN ÖNEMLİ ETKİNLİĞİ

"Dünya Enerji konseyinin en önemli etkinliği olan "Dünya Enerji Kongresi" Türkiye'de düzenleniyor. Katılımcıların enerji sorunlarını ve çözümlerini küresel bir bakış açısıyla daha iyi anlayabilmeleri için düzenlenen en önemli uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan Dünya Enerji Kongresi önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Dünyanın büyük ölçüde kaderini belirleyecek…