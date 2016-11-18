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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Buhari'nin kabrini ziyaret etti 1
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Buhari'nin kabrini ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarını tamamladıktan sonra Özbekistan'a geçti.