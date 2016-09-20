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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin açılış oturumuna katıldı
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Erdoğan, ilerleyen saatlerde konuşma gerçekleştireceği BM Genel Kurulu'na geldi.