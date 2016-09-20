  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin açılış oturumuna katıldı 1
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin açılış oturumuna katıldı

    Erdoğan, ilerleyen saatlerde konuşma gerçekleştireceği BM Genel Kurulu'na geldi.