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  • 80 bin emekliye müjde! 1
    80 bin emekliye müjde!
    30 yıldan fazla çalışan 80 bin emeklinin ikramiyefarkının ödenmesi için harekete geçildi. Yapılacak düzenleme ile 80 bin civarındaki 40-46 yıl arası çalışmış emekliye 3 milyar lira tutarında ödeme gerçekleştirilecek