Yol Durumu
  • İşte sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular 1
    İşte sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular

    Klaas Jan Huntelaar

    Takımı: Schalke
    Yaş: 33
    Değeri: 4.5 milyon euro
    Pozisyon: Forvet