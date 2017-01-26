Yol Durumu
  • G.Saray'ın başına geçebilecek boşta olan antrenörler 1
    G.Saray'ın başına geçebilecek boşta olan antrenörler

    İşte Galatasaray'ın en az mali yükle Riekerink'in yerine getirebileceği teknik direktörler...