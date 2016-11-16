Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve anlaşma için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ne gelişinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Dış Politika Danışmanı Sertac Aziz, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Protokol Genel Müdürü Sahibzade Ahmethan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart ile İslamabad Büyükelçiliği personeli tarafından karşılandı.