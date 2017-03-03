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Sanata destek ödülü Tüzüner’e

Sanata destek ödülü Tüzüner’e
Türk sanatçılarının siyasi, kültürel ve dönemin tarihini daha iyi anlama ile geçmişin gelecek kuşağa tanıtılması adı altında "Türk Tiyatrosu ve Sineması Usta Sanatçılara Saygı Buluşması" gecesi düzenlendi. Törende T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Sanatının Kalkınmasına Bireysel Destek Ödülü, sanatçı 'e layık görüldü. Tüzüner, "Batı'dan çok daha Batıcı yaklaşımlar ön plana çıktığı bu dönemde kendi geleneğimizden yola çıkarak bir çok kuşağı peşine takıp hayran bırakan işin ehli usta sanatçıların desteğiyle geçmiş ile gelecek kuşağı biraraya getirerek tanıtmak amacındayız" dedi.
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