Antep fıstığı

Hollywood'un güzel oyuncusu Angelina Jolie ile ünlü futbolcuCristiano Ronaldo'nun rol alacağı 3 sezonluk Türk dizisinin fragman çekimleri Gaziantep'te başladı. Suriyeli bir ailenin yaşadığı dramı konu alan 'Hayat Köprüsü' isimli dizide; Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie,Nensi Ajram gibi dünyaca ünlü sanatçı ve sporcuların oynayacak olması kentte heyecan yarattı. Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde de yayınlanacak dizi sayesinde tanıtımlarının yapılacağını düşünen Gaziantepliler dört gözle yıldızları beklemeye koyuldu.
GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ
Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir ailenin dramını konu alan dizi için dünyaca ünlü pek çok oyuncuyla görüşüldü. Sosyal sorumluluk gereği dizide dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının yanı sıra Yeşilçam'ınemektar oyuncularının da rol alması bekleniyor. Yönetmen Eyüp Dirlik, diziyle ilgili şunları söyledi: "Fragmanın ardından Nisan'ın ilk haftasıçekimlere başlayacağız. Dizimizin konusu Suriye'den Türkiye'ye yani Gaziantep'e göç etmiş bir ailenin gerçek yaşam hikayesidir. Ailenin burada yaşadıkları, aşkı, işi, mesleği gibi konuları işleyeceğiz. Dizinin ismi olan Hayat Köprüsü'nden yola çıkacak olursak, ya orada kalıp öleceksiniz ya da bu tarafa gelip yaşayacaksınız."
Birçok ünlü oyuncu ile çalışacaklarını söyleyen yönetmen Eyüp Dirlik,"Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie, Nensi Ajram'ın yanı sıra PerihanSavaş, Hülya Koçyiğit ve önemli sürpriz isimler dizide yer alacak"dedi. Dizinin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Dirlik,yıldızların projede yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.
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