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  1. Usta oyuncu hayatını kaybetti

Elveda ‘Asım Abi’

Elveda ‘Asım Abi’
Sinema, tiyatro ve dizi filmlerde rol alan 71 yaşındaki usta oyuncu Ayberk Atilla tedavi gördüğü hastanede dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Bir Demet Tiyatro'da 'Asım Abi' rolüyle büyük bir beğeni toplayan Ayberk'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ayberk için ilk tören bugün saat 11.00'de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapılacak. Ünlü oyuncu Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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