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  1. Elveda ‘Asım Abi’

hayatını kaybetti

Usta oyuncu bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren , "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" demişti. Atilla, tedavisiyle ilgili izlenilecek yolun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.

Tedavisinin devam ettiği hastanede bu sabaha karşı kansere yenik düşen usta oyuncu yaşamını yitirdi.

AYBERK ATİLLA KİMDİR
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ayberk Atilla, 18 Eylül 1946'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 10:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sebo sebo

ayberk abi cennetin mekan olsun huzur içinde yat seni seven güzel kalpler seni unutmasın seni seviyoruz lütfen ayberk abi için fatiha okuyun amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 21.01.2017 12:47
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