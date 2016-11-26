Yol Durumu
  1. Görücüye çıktı

Metropollere bir de böyle bakın

Metropollere bir de böyle bakın
Ressam iki yıl aradan sonra Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Kent peyzajları üzerine yaptığı sıra dışı eserleriyle öne çıkan Ablak'ın 'Bir Metropol'ün Anatomisi 2016' isimli 31 eserden oluşan sergisi, 29 Kasım - 25 Aralık tarihleri arasında Arda Sanat Galerisi'nde görücüye çıkacak...
Etiketler:
  • 26 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Kültür-Sanat Haberleri Tüm kültür-sanat haberleri
Tüm Kültür-Sanat Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar