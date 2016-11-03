Belediye kazısında 300 yıllık mezar taşları çıktı

Rize Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında Atatürk Caddesi girişinde 3 gün önce iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Alanın 2 metre altına inilen kazı sırasında iş makinesinin kepçesine mezar taşları takıldı. Görevlilerce yüzeye çıkartılan mezar taşları, koruma altına alınmak üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kazıdan çıkarılan taşları inceleyen araştırmacı Recep Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezar taşlarının bulunduğu alanın 1925 yılında mezarlık olduğunu belirterek, "Belediyenin yapmış olduğu çalışmada eski mezarlardan kalıntılar çıktı. Taşlardan birinin üzerinde Şerife Zeynep adlı kadına ait olduğu yazıyor. Tarih ise 280 yıl öncesini gösteriyor. Bu alandan başka mezar taşları da çıkacaktır." dedi.

Koyuncu, taşların kazı esnasında çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burası 1925 yılında mezarlıktı. Daha sonra burası meydan olarak kullanılmaya başlandı. Kültür varlığı ait olduğu için müzeye teslim edilecektir. Kazı devam ediyor. Daha fazla da çıkacaktır. Şu an iki tane mezar kitabesi, üç tane de ayak süslemesi olmak üzere 5 parça çıktı. Mezar taşlarının daha fazlası eski adliye binasının oradan çıkarılacaktır. Orada mezar sayısı daha fazlaydı."

Şeyh Camisi imamı Mehmet Salih Güney ise mezar taşlarının 300 yılık olduğunu belirterek, "Birisinde tarih var ama kırılmış. Mezar taşlarının biri kadın mezarına ait. Hicri 1148 tarihli. Mezar taşında Şerife Zeynep yazıyor." diye konuştu.