  1. Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!

Edebiyat Ödülü Dylan’a

Nobel Edebiyat Ödülü Dylan’a
Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi Amerikalı müzisyen Bob Dylan oldu. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, düzenlediği basın toplantısında, 75 yaşındaki Dylan'ın "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Edebiyat Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı. Dylan, aynı zamanda 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 3 milyon lira) tutarındaki ödülün de sahibi oldu.
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