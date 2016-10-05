Picasso'nun portreleri Londra'da

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun portrelerinden oluşan sergi Londra'da açıldı.

Londra'daki Ulusal Portre Galerisindeki sergide, dünya genelinde çeşitli müzelerden getirilen ve Picasso'nun eşleri, sevgilileri, arkadaşları ve çocuklarını resmettiği 80'den fazla portre yer alıyor.

Ulusal Portre Galerisi Direktörü Nicholas Cullinan sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Barcelona'daki Picasso müzesiyle birlikte bu sergiyi ortaya koymaktan memnuniyet duyuyoruz. Sergi Picasso'nun olağanüstü stilini ortaya koymakta, ayrıca yakın çevresiyle ilgili bize bilgi vermektedir." dedi.

Basın lansmanında Pablo Picasso'nun torunu Diana Widmaier Picasso'nun yer aldığı sergide, ressamın oto portrelerinin yanı sıra eşlerini resmettiği kübist portreler dikkati çekiyor.

"Picasso Portreleri" sergisi, 5 Şubat 2017'ye kadar gezilebilecek.