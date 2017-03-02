Yol Durumu

Ağızlar tatlanıyor, sofralar şenleniyor!

'den okuyucularına özel fırsat! Sütlülerden çikolatalılara, meyvelilerden şerbetli tatlılara, pastalar ve keklerden helvalara, dondurmalara kadar her damak tadına uygun lezzetler, birbirinden özel tarifler... Hepsi sadece 19 Kupona!




SOFRA ÖZEL TATLILAR
482 SAYFA
RENKLİ, GÖRSELLİ

İÇİNDEKİLER
Sütlü Tatlılar
Çikolatalı Tatlılar
Meyveli Tatlılar
Pastalar ve Kekler
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Dondurmalar
İçecekler
Dünya Mutfaklarından Seçmeler

Hedef kitle: Herkes
SMS KODU: PR155

Kampanyaya Katılım için :

Promosyon Kampanyamıza Bayiler aracılığıyla katılmak isteyen okurlarımız için;

Katılmış olduğunuz kampanyaya ait biriktirmiş olduğunuz ilk 3 kupon ile birlikte 09 MART 2017 – 16 MART 2017 tarihleri arasında Gazetesinde yayınlanan kupon toplama formunu doldurduktan sonra size en yakın Turkuvaz Dağıtım Yetkili Satıcısına gidip kupon toplama formunu onaylatmak suretiyle kampanyaya katılım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Promosyon Kampanyamıza SMS (Kısa Mesaj) Göndererek katılmak isteyen okurlarımız için;

Promosyon kampanyalarımıza katılım - ön kayıt işleminizi bayiye gitmeden cep telefonunuzdan SMS (Kısa Mesaj) göndererek de gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne ÜRÜN KODU, BAYİ KODU, AD, SOYAD bilgilerinizi kelimelerin arasında birer boşluk bırakarak yazın. Mesajınızı 4122' ye gönderin. Bu servis tüm operatörlerde 2 SMS / 0,80 TL olarak ücretlendirilir.

ÖRNEK MESAJ:
URUNKODU BAYIKODU AD SOYADI

Mesajınızda Türkçe karakter kullanmayınız. Katılım mesajınıza yanıt olarak, ürün dağıtımları başladığında ürününüzü alabileceğiniz Bayii adresi ve Bayi telefonu kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderilecektir.

Sorularınız için;
Müşteri hizmetleri: 444 888 1
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe 17:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Advertorial Haberleri Tüm advertorial haberleri
Tüm Advertorial Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar