Ağızlar tatlanıyor, sofralar şenleniyor!







SOFRA ÖZEL TATLILAR

482 SAYFA

RENKLİ, GÖRSELLİ

İÇİNDEKİLER

Sütlü Tatlılar

Çikolatalı Tatlılar

Meyveli Tatlılar

Pastalar ve Kekler

Şerbetli Tatlılar ve Helvalar

Dondurmalar

İçecekler

Dünya Mutfaklarından Seçmeler



Hedef kitle: Herkes

SMS KODU: PR155

Kampanyaya Katılım için :

Promosyon Kampanyamıza Bayiler aracılığıyla katılmak isteyen okurlarımız için;



Katılmış olduğunuz kampanyaya ait biriktirmiş olduğunuz ilk 3 kupon ile birlikte 09 MART 2017 – 16 MART 2017 tarihleri arasında Takvim Gazetesinde yayınlanan kupon toplama formunu doldurduktan sonra size en yakın Turkuvaz Dağıtım Yetkili Satıcısına gidip kupon toplama formunu onaylatmak suretiyle kampanyaya katılım işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Promosyon Kampanyamıza SMS (Kısa Mesaj) Göndererek katılmak isteyen okurlarımız için;



Promosyon kampanyalarımıza katılım - ön kayıt işleminizi bayiye gitmeden cep telefonunuzdan SMS (Kısa Mesaj) göndererek de gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne ÜRÜN KODU, BAYİ KODU, AD, SOYAD bilgilerinizi kelimelerin arasında birer boşluk bırakarak yazın. Mesajınızı 4122' ye gönderin. Bu servis tüm operatörlerde 2 SMS / 0,80 TL olarak ücretlendirilir.

ÖRNEK MESAJ:

URUNKODU BAYIKODU AD SOYADI



Mesajınızda Türkçe karakter kullanmayınız. Katılım mesajınıza yanıt olarak, ürün dağıtımları başladığında ürününüzü alabileceğiniz Bayii adresi ve Bayi telefonu kısa mesaj olarak cep telefonunuza gönderilecektir.



Sorularınız için;

Müşteri hizmetleri: 444 888 1