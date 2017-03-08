Tecavüz dayağı!

Tüyler ürperten olay geçen yıl Ağustos ayında Antalya'da yaşandı. Polis ekipleri Kepez'deki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadın buldu. Cesedin, Gülizar Turan'a ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hamallık yapan Cengiz Tok'u gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde, suçunu itiraf etti. Tecavüz suçlamasını ise kabul etmedi. Tutuklanan Tok hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Katil, dün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinde dövüldüğünü söyleyen Turan, "Beni koğuşta 'tecavüzcü' diye dövdüler. Ben tecavüzcü değilim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanıkla ilgili eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.