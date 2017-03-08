Tecavüz dayağı!

Tüyler ürperten olay geçen yıl Ağustos ayında Antalya'da yaşandı. Polis ekipleri Kepez'deki ormanlık alanda başı taşla ezilip,boğazıkesilereköldürülen yarı çıplak bir kadın buldu. Cesedin, GülizarTuran'a ait olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hamallık yapan Cengiz Tok'u gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde, suçunuitiraf etti. Tecavüz suçlamasını ise kabul etmedi. TutuklananTok hakkında, ağırlaştırılmışömür boyu hapisistemiyle dava açıldı. Katil, dün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinde dövüldüğünü söyleyen Turan, "Benikoğuşta 'tecavüzcü' diyedövdüler. Ben tecavüzcüdeğilim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanıkla ilgili eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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