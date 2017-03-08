Sema nur oldu

Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü öğrencisi Sema Nur Vuruşkan, önceki gün okul çıkışı kendi otomobiliyle kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kız, kurtarılamadı. Dün son yolculuğuna uğurlanan Vuruşkan'ın sosyal medyadan paylaştığı son mesajı ise yürek yaktı: "Vedalaşmak kalana değil gidene koyar."

