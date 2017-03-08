Mumyalancı

Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden seri katil Atalay Filiz ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler tüyler ürpertti. Filiz, 2013'te Ankara'da arkadaşı GöktuğDemirarslan ile Rus sevgilisi ElenaRadchikova'yı katletti. Cinayetin ardından İstanbul Tuzla'da gizlendi. Burada kendini "Furkan" diye tanıttı. Daha sonra gerçek kimliğini öğrenen patronunun eşi FatmaKayıkçı'yı öldürüp firar etti. Kayıp Rus sevgilisi Olga'yı da öldürdüğü düşünülen seri katil, günler sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde "Gazetelerdenşifreli mesajlar aldım. Öldürme emrigeldi. Öldürdüm" dedi. Seri katilin Ankara'da yargılandığı dava dosyasına yeni ayrıntılar eklendi. Filiz'in avukatları Hüseyin Poyraz ve Merve Uçanok mahkemeye, katilin akli dengesinin yerinde olmadığına dair 10 sayfalık dilekçe sundu. Söz konusu dilekçede, "Herkesin içinde sünnet olması psikolojik travmaya yol açtı. Akıl sağlığı ile ilgili ilk şüphe 11 yaşındayken ortaya çıktı. Turgut Özal'ın ölümünden ürktü; günlerce yemek yemedi. Ölen evcil kaplumbağasını mumyalattı. Beynine çip takıldığını söyleyerek GATA'da beyin MR'ı çektirdi" gibi ifadeler yer aldı. Daha sonra da heyetin reddi talep edildi. Ancak talep kabul edilmedi. Bunun üzerine avukatlar, vekillikten çekildi. Duruşma ertelendi.
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