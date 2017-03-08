Yol Durumu
  1. Tecavüz dayağı!
  2. Hiç değişmiyor

Mumyalancı

mumyalancı Seri katil hakkında ilginç bilgiler ortaya çıktı. Avukatları Filiz’in, Turgut Özal’ın ölümünden ürküp günlerce yemek yemediğini ve ölen kaplumbağasını mumyalattığını anlattı

Mumyalancı
Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden seri katil Atalay Filiz ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler tüyler ürpertti. Filiz, 2013'te Ankara'da arkadaşı Göktuğ Demirarslan ile Rus sevgilisi Elena Radchikova'yı katletti. Cinayetin ardından İstanbul Tuzla'da gizlendi. Burada kendini "Furkan" diye tanıttı. Daha sonra gerçek kimliğini öğrenen patronunun eşi Fatma Kayıkçı'yı öldürüp firar etti. Kayıp Rus sevgilisi Olga'yı da öldürdüğü düşünülen seri katil, günler sonra yakalanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde "Gazetelerden şifreli mesajlar aldım. Öldürme emri geldi. Öldürdüm" dedi. Seri katilin Ankara'da yargılandığı dava dosyasına yeni ayrıntılar eklendi. Filiz'in avukatları Hüseyin Poyraz ve Merve Uçanok mahkemeye, katilin akli dengesinin yerinde olmadığına dair 10 sayfalık dilekçe sundu. Söz konusu dilekçede, "Herkesin içinde sünnet olması psikolojik travmaya yol açtı. Akıl sağlığı ile ilgili ilk şüphe 11 yaşındayken ortaya çıktı. Turgut Özal'ın ölümünden ürktü; günlerce yemek yemedi. Ölen evcil kaplumbağasını mumyalattı. Beynine çip takıldığını söyleyerek GATA'da beyin MR'ı çektirdi" gibi ifadeler yer aldı. Daha sonra da heyetin reddi talep edildi. Ancak talep kabul edilmedi. Bunun üzerine avukatlar, vekillikten çekildi. Duruşma ertelendi.


'in mumyaladığı kaplumbağa, mahkeme heyetine sunuldu.
Etiketler:
  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar