Keskin’in yüzü güldü

Afyonkarahisar'dayaşayan lise 2'nci sınıf öğrencisi AtlamaMilli Takımı'ında ülkemizi temsil eden Yaprak SelinKeskin (16), başarılarıyla göğsümüzü kabarttı.Defalarca Türkiye şampiyonu olan genç kızın, yaşadığışehirde olimpik yüzme havuzu olmaması nedeniylekendi imkanlarıyla yaptıkları sünger havuzda olimpiyatakatıldığı ortaya çıktı. İçi sünger dolu havuzu gerçek birhavuz gibi hayal edip çalıştığını söyleyen Selin, "Tabigerçek havuzun yerini tutmuyor. Çalışırken yeni birhareket çıkarmaya çalıştığımda çok zorlanıyorum" dedi.Durumun geniş yankı uyandırması üzerine Gençlik veSpor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuya el attı.Twitter hesabından "Milli sporcumuz Yaprak SelinKeskin antrenmanlarını bundan böyle AnkaraEryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndesürdürecek" ifadesini kullandı. Aldığı haberle havalarauçan Keskin, "Gerçek bir havuzda çalışmalarımıdevam ettireceğim için çok mutluyum" diye konuştu.
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