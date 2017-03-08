Keskin’in yüzü güldü

Afyonkarahisar'da yaşayan lise 2'nci sınıf öğrencisi Atlama Milli Takımı'ında ülkemizi temsil eden Yaprak Selin Keskin (16), başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. Defalarca Türkiye şampiyonu olan genç kızın, yaşadığı şehirde olimpik yüzme havuzu olmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla yaptıkları sünger havuzda olimpiyata katıldığı ortaya çıktı. İçi sünger dolu havuzu gerçek bir havuz gibi hayal edip çalıştığını söyleyen Selin, "Tabi gerçek havuzun yerini tutmuyor. Çalışırken yeni bir hareket çıkarmaya çalıştığımda çok zorlanıyorum" dedi. Durumun geniş yankı uyandırması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuya el attı. Twitter hesabından "Milli sporcumuz Yaprak Selin Keskin antrenmanlarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürecek" ifadesini kullandı. Aldığı haberle havalara uçan Keskin, "Gerçek bir havuzda çalışmalarımı devam ettireceğim için çok mutluyum" diye konuştu.