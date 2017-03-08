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Kanun namına

Kanun namına
İzmir'de 2 çocuk annesi lise mezunu zabıt katibi Didem Şahay (39), imkansızı başardı. Avukatlık diplomasını aldı. Şahay, tam 13 yıl zabıt katipliği yaptıktan sonra dışarıdan 4 yıllık Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Üniversite mezunu olsa da içindeki avukatlık aşkı bitmedi. Ardından 2 yıllık Adalet Meslek Yüksek Okulu bölümüne girdi ve Hukuk Fakültesi'ne dikey geçiş yaptı. Derslerine, okula giden iki kızı ile birlikte çalışan Şahay, geçen yıl Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başarı ile bitirdi. Şimdi avukatlık ruhsatını alacak olan Şahay, "Hiçbir şey için geç değil. Tüm kadınlara içlerindeki ışıktan güç almalarını öneriyorum. Hayaller ertelemeye gelmez. İnsan güveni çevresinden önce kendi içinde bulmalı" dedi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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