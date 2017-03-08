Kadın canavarı

Bursa'da otomotiv yan sanayi üretimi yapan Yazaki ve Delphi fabrikalarında çalışan 250 kadın, Ankara'da yapılacak "8 Mart Kadınlar Günü" programı için yola çıktı. Konvoy halinde hareket eden otobüslerden biri İnegöl'de kaza yaptı. İddiaya göre 16 KT 064 plakalı aracı kullanan şoför Mehmet T., önündeki tırı soll amaya çalıştı. Aşırı hız yaptı, bu arada kaplama olduğu iddia edilen tekerlek refüje çarptı. Parçalandı. Otobüs yan yattı, yolcular can pazarı yaşadı. Kadınların feryadı, çevreyi kapladı. Korkunç kazada Leyla Çiçek, Refika Barışsever, Özlem İnan, Fatma Hacıoğlu, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın, araca sıkışarak hayatını kaybetti.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Yaralanan 39 kadın, çeşitli hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların üye olduğu Türk Metal Sendikası'nın Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı aradı. Hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diledi. Kaza nedeniyle Ankara'da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün konuşma yapması beklenen kurultay, iptal edildi. Erdoğan bu arada yayınladığı mesajda "Kadına yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla çaba sarf etmeliyiz" dedi.