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Hiç değişmiyor

Hiç değişmiyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye uyguladığı yasağa ilk gün tepki gösteren CHP Genel Başkanı dünkü grup toplantısında ise bu kararından vazgeçerek AK Parti'yi eleştirdi. "İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın" diyen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi milletvekili Erdinç İsmail Hayrullah'ın da Türkiye'ye sokulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı, parti içinde de "tutarsızlık" olarak değerlendirildi.
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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