Hiç değişmiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye uyguladığı yasağa ilk gün tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında ise bu kararından vazgeçerek AK Parti'yi eleştirdi. "İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batıracaksın" diyen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi milletvekili Erdinç İsmail Hayrullah'ın da Türkiye'ye sokulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı, parti içinde de "tutarsızlık" olarak değerlendirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.