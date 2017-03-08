Cinayet mahALİ

İzmir'de 2 buçuk yaşındaki Alistair Grimason'u maganda kurşunuyla öldüren Daimi Akyüz, 15 gün önce beraat etti. Geçtiğimiz hafta sonu düğününde koğuş arkadaşı tarafından vurulup hayatını kaybetti. Cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntılar şoke etti. Olay 14 yıl önce İzmir'de meydana geldi. 7 Temmuz 2003'de Yeni Foça'da annesi Özlem Grimason ve anneannesinin oturduğu kafede pusetinde uyuyan Alistair, arka masalarda oturanlar arasında başlayan silahlı kavga sonucu çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Katil Daimi Akyüz, 36 yıl hapis cezası aldı. Ancak 15 gün önce cezasını tamamlayıp hapisten çıktı. Geçtiğimiz hafta sonu da dünya evine girdi. Düğününe, cezaevinde kaldığı dönemdeki koğuş arkadaşlarını davet etti. Sigara içmek için dışarı çıktığı sırada koğuş arkadaşı Erdal Tali'nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.



5 KİŞİ GÖZALTINDA

Akyüz'ü öldüren, Zafer Yıldırım'ı da yaralayan Tali, olayın ardından firar etti. Olayın ardından polise ifade veren Yıldırım, şunları söyledi: "Düğün devam ederken sigara içmek için dışarıya çıktık. Sigara bittikten sonra Tali gidecekti. Bu yüzden Akyüz'ün elini öpüp, 'Allah mesut etsin, mutluluklar dilerim abi' dedi. Daimi Akyüz'de 'Önümüzdeki hafta gel görüşelim' dedi. Bu sırada Tali, belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş edip kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Tali'ye, durumu iyi olmadığı için Akyüz'de ben de para yardımında bulunmuştuk."