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a mahkum!

Ayrı cezaevlerinde kalan Emrah D. ile Nagehan K. mektuplaşarak tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili, peş peşe den kaçtı. Firariler, motosikletli suçundan yakalandı

Aşka mahkum!
Firari cezaevi aşıkları, polisten kaçamadı. Düzce'de suçundan 12 yıldır cezaevinde yatan Emrah D. (30), bir arkadaşı vasıtasıyla Kocaeli'nde açık cezaevinde kalan Nagehan K. (25) ile mektuplaşarak tanıştı. İkili, birbirlerine fotoğraf göndererek aşk mektupları yazdı. Cezaevi aşıkları, 7 ay sonra firar planı yaptı. Emrah D. 17 Ocak'ta, sevgilisi de birkaç gün sonra cezaevinden kaçtı.

PARALARI BİTİNCE GASBA BAŞLADILAR
Firari sevgililer, İstanbul'da buluşup Emrah D.'nin annesinin evinde kaldı. Bir süre sonra paraları biten ikili, 2 Mart'ta bir motosiklet çaldı. Firariler, motosikletle yaklaştıkları kadınların cep telefonlarını silah tehdidiyle gasp etmeye başladı. Fatih, Bakırköy ve Beşiktaş'ta yolda yalnız yürüyen 7 kadının motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildiği ihbarını alan polis ise şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. Şüphelilerin cezaevinde mektuplaşarak tanışıp firar eden Emrah D. ve Nagehan K. olduğu anlaşıldı. Şüpheliler Fatih'te kaldıkları evde gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
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  • 08 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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