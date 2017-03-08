Anladın mı Kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor" programında konuştu:
Sıkıntılar yaşanmasın diye cumhurbaşkanıyla başbakanlığı birleştiriyoruz. Anladın mı sayın Kılıçdaroğlu? Karşı çıktığı sistemin ne getirdiğini dahi bilmiyor. Dersine iyi çalışmamış. İnsan 18 maddeyi okumaz mı. Bu zata 5 koyun ver, kaybedip gelir.
Milletimizin her bir ferdi Fatih'in torunları olduklarını cümle aleme bir kez daha ispatladılar.
15 Temmuz'da tankla, topla, helikopterlerden yağan mermilerle yapamadıklarını ekonomiyle, siyasi kaoslarla gerçekleştirmek isteyenlere fırsat vermemek için anayasa değişikliğini hazırladık.
Tendürek'te, Cudi'de yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz. Sabır sabır sabrettik Cerablus'tan girdik, Dabık'tan girdik mi girdik. El Bab tamam mı, tamam.
Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Bu dayanışma millidir. Meydanlarda da böyle devam etmeli. AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren kardeşlerim el ele oyunlara gelmeden 16 Nisan'da zafer yaşayalım.
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