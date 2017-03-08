Adli vaka!

Telefondolandırıcıları,vatandaşlarınemeklerine göz dikti.Yalanlarla kandırdığıinsanları mağdur etti.Son olarak AnkaraHaymana Adliyesi'ndeyıllarca Yazı İşleriMüdürü olarak çalışanKadire Demir'i hedefseçti. Bir bankayaait sahte çağrımerkezi numarasıylaDemir'i arayıp, "Bankahesabınızdan para çekilmekisteniyor. Şüpheli bir durumgözüküyor. Kişisel bilgileriniverirseniz işlemi durduracağız"dedi. Durumdan şüphelenmeyenDemir, dolandırıcıların istediği bilgileri verdi.Bankaya gittiğinde dolandırıldığını anlayanDemir, "İki ayrı bankadan bin 300 ve iki bin300 lira paramı çekmişler. Dişimizden,tırnağımızdan arttırdığımız alın terimize gözdikiyorlar.Hakkımı helal etmiyorum."
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