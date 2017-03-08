Adli vaka!

Telefon dolandırıcıları, vatandaşların emeklerine göz dikti. Yalanlarla kandırdığı insanları mağdur etti. Son olarak Ankara Haymana Adliyesi'nde yıllarca Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Kadire Demir'i hedef seçti. Bir bankaya ait sahte çağrı merkezi numarasıyla Demir'i arayıp, "Banka hesabınızdan para çekilmek isteniyor. Şüpheli bir durum gözüküyor. Kişisel bilgilerini verirseniz işlemi durduracağız" dedi. Durumdan şüphelenmeyen Demir, dolandırıcıların istediği bilgileri verdi. Bankaya gittiğinde dolandırıldığını anlayan Demir, "İki ayrı bankadan bin 300 ve iki bin 300 lira paramı çekmişler. Dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız alın terimize göz dikiyorlar.Hakkımı helal etmiyorum."