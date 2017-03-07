Zevkü Şefa!

Koro şefi Bahattin Ural, ‘Karabiberim Nasıl Ederim’ isimli şarkıda kendisini kaybetti. Yerinde duramayıp seyircilere dönerek göbek atarak eğlendi. Vatandaşlara keyifli anlar yaşatıp herkesi gülümsetti...
Balıkesir'de bir koro şefinin eğlenceli anları herkesi mest etti. Olay geçtiğimiz gün Edremit İlçesi'nde meydana geldi. AltınolukTürk Sanat Müziği Topluluğu, yaklaşık 4 aydır hazırlandığı konserini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Orkestra ve koro üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik topluluk, geniş repertuarıyla, unutulmayan Türk Sanat Müziği şarkılarını seslendirdi. Konseri, çok sayıda vatandaş ücretsiz izledi. Koro, 2 bölüm ile 30'a yakın şarkı ve türküden oluşan repertuvarıyla herkesi mest etti. Ancak koronun asıl yıldızı şef BahattinUral'dan başkası değildi. Konserin başından beri sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ural, 'Karabiberim NasılEderim' isimli hareketli şarkının seslendirildiği anlarda kendisini kaybetti. Yerinde duramayan şef, şarkının ortasında koroyu ve orkestrayı yönetmeyi bırakıp seyircilere yöneldi. Şarkının sonunakadar göbek atıp eğlendi. ŞefUral'ın keyifli halleri seyircileri degülümsetti. Vatandaşlardan büyük alkış toplayan Ural, herkese teşekkür etti.
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