Yüksek gerilim!

İki arkadaşın intihar kovalamacası görenleri hayrete düşürdü. Akıllara durgunluk veren olay Adana'da yaşandı. 16 yaşındaki M.Ş., sevgilisi tarafından terk edilince yıkıldı. Bunalımagirerek yüksekgerilim hattı direğineçıktı. Onu görenvatandaşlar da polis, sağlıkve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. Polis iseçocuğu ikna etmek için büyük çabagösterdi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada M.Ş.'nin bir arkadaşı onu ikna edebileceğini söyleyip itfaiyenin merdiven sepetine binerek direğe çıktı. M.Ş. direkte garip hareketler yapmaya başladı. Direğe çıkan arkadaşı da yanına yaklaştıkça kaçtı. Arkadaşının kovalaması,M.Ş.'nin ise direkte kaçmasıilginç bir görüntü oluşturdu.
YOLDA DURUP KAYDETTİ
Bu arada, yoldan geçenler intihar girişimini film izler gibi seyretti. Bazıvatandaşlar kaldırıma oturupizledi, bazıları da bu anlarıgörüntülemek için birbiriyleyarıştı. Yoldan elektrikli bisikletiyle geçen bir kişinin de durup hem bu anı çocuğuna izletmesi hem de telefonu ile görüntülemesi bu kadarına dapes dedirtti. M.Ş. bir süre sonrapolisin iknası sonucu intihardanvazgeçerek aşağı indi.
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