İki arkadaşın intihar kovalamacası görenleri hayrete düşürdü. Akıllara durgunluk veren olay Adana'da yaşandı. 16 yaşındaki M.Ş., sevgilisi tarafından terk edilince yıkıldı. Bunalıma girerek yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Onu gören vatandaşlar da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. Polis ise çocuğu ikna etmek için büyük çaba gösterdi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada M.Ş.'nin bir arkadaşı onu ikna edebileceğini söyleyip itfaiyenin merdiven sepetine binerek direğe çıktı. M.Ş. direkte garip hareketler yapmaya başladı. Direğe çıkan arkadaşı da yanına yaklaştıkça kaçtı. Arkadaşının kovalaması, M.Ş.'nin ise direkte kaçması ilginç bir görüntü oluşturdu.



YOLDA DURUP KAYDETTİ

Bu arada, yoldan geçenler intihar girişimini film izler gibi seyretti. Bazı vatandaşlar kaldırıma oturup izledi, bazıları da bu anları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Yoldan elektrikli bisikletiyle geçen bir kişinin de durup hem bu anı çocuğuna izletmesi hem de telefonu ile görüntülemesi bu kadarına da pes dedirtti. M.Ş. bir süre sonra polisin iknası sonucu intihardan vazgeçerek aşağı indi.