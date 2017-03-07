Yeni yuvalarına kavuştular

Şenol Özbakan, Muğla Bodrum'da sokağa atılan 12 'golden retriever' cinsi köpekle kurduğu Golden Çetesi ile gündeme geldi. Kısa sürede popüler olan Özbakan,12 Ocak'ta hayatını kaybetti. Özbakan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada YıldızSchwarz isimli kadın, köpeklerin bakımını üstlendi. Ancak Özbakan'ın ölümünün ardından köpeklerin kimde kalacağı problem haline geldi. Bunun üzerine devreye girildi. 21 Ocak'ta köpekler Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na yerleştirildi. Bir süre buradakalan köpekler, geçtiğimiz gün MuğlaBarosu Hayvan Hakları KomisyonuBaşkanı Avukat Vahit Çevik ile birlikteİstanbul'dan gelen evli ve bir çocukannesi 40 yaşındaki Işkın Moğol Alçı'yateslim edildi. İstanbul kurtköy'de yaşayan Alçı, karayolu ile aldığı köpekleri villasına götürdü. Alçı'nın sosyal medyadan sıkçapaylaştığı Golden Çetesi'nin keyifli halleridikkat çekti.
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