Yeni yuvalarına kavuştular

Şenol Özbakan, Muğla Bodrum'da sokağa atılan 12 'golden retriever' cinsi köpekle kurduğu Golden Çetesi ile gündeme geldi. Kısa sürede popüler olan Özbakan, 12 Ocak'ta hayatını kaybetti. Özbakan'ın hastanede tedavi gördüğü sırada Yıldız Schwarz isimli kadın, köpeklerin bakımını üstlendi. Ancak Özbakan'ın ölümünün ardından köpeklerin kimde kalacağı problem haline geldi. Bunun üzerine devreye girildi. 21 Ocak'ta köpekler Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na yerleştirildi. Bir süre burada kalan köpekler, geçtiğimiz gün Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik ile birlikte İstanbul'dan gelen evli ve bir çocuk annesi 40 yaşındaki Işkın Moğol Alçı'ya teslim edildi. İstanbul kurtköy'de yaşayan Alçı, karayolu ile aldığı köpekleri villasına götürdü. Alçı'nın sosyal medyadan sıkça paylaştığı Golden Çetesi'nin keyifli halleri dikkat çekti.