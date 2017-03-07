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kalp krizi geçirdi

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral kalp krizi geçirdi.

Yaşar Büyükanıt yoğun bakımda

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükanıt'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Büyükanıt'ın kızı da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
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  • 07 Mart 2017, Salı 18:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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İH-PUS İH-PUS

Geçmiş olsun demek insanlıktantır.En büyük yargıç vicdandır,umarım yoğun bakımdan bir E-MUHTIRA göndermez !!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 19:51
nabi nabi

Allahım birini daha sana postalıyoruz.. sen işini bilirsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 19:48
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