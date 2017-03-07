Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kadıköy'de eşiyle yürüyüş yaparken rahatsızlanan Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyükanıt'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Büyükanıt'ın kızı da hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Büyükanıt'ın kızı hastaneye girerken korkulacak bir şey olmadığını söyledi.