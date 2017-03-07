Vay ANAsını

Akıl almaz olay dün Malatya'da yaşandı. Üst geçidi kullanmayan bir anne, iki çocuğunun elinden tuttu. Akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kızı,elini bıraktı. Caddenin ortasınaatladı. Hızla gelen bir araçise küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sert bir şekilde asfalta çakılan kız, bir süre hareketsiz kaldı. Çocuğunu yerde görenanne, gözyaşlarına boğuldu. Paniğe kapılan sürücü ise çocuğu hastaneye götürmeyi önerdi. Teklifi geri çeviren kadın ağlayarak "Benşimdi eşime ne söyleyeceğim?Eşim burada ne işin vardı diyecek" dedi. Bir süre sonra da olay yerine ambulans sevk edildi. Ancak kadın bu sefer de sağlık ekiplerinin kızına müdahale etmesine ezin vermedi. Ekipler, çocukta "İç kanamaolabilir" dedi. Fakat vicdansız kadın tüm ısrarlara rağmen ikna olmadı. Çocuklarını da yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı.
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