İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Yiğit (39), 3 yıl önce, 15 yıl aradan sonra üçüzlere hamile kaldığını öğrendi. Sağlıklı olarak dünyaya gelen tek yumurta üçüzlerine Selen, Selin ve Zaide adı verildi. Ancak üçüzlerin babası Abdülkadir Yiğit (59) 1.5 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Büyük oğlu Barış (23) askerde olan Hayriye Yiğit, diğer oğlu Murat (17) ve üçüzleriyle yaşam mücadelesi verdi. Ayda bin 100 TL dul maaşı ve 430 TL de 'çoğul gebelik' parası aldığını söyleyen Hayriye Yiğit, üçüzlerin süt, mama ve bez parasını karşılamakta zorlandığını söyledi. Yiğit, "Eşimin ölümünün ardından dul maaşı bağlandı. Ama bununla geçinemiyorum. Üçüzlerimi bırakıp çalışamıyorum. Üçüz kızlarımı komşuların verdiği giysilerle büyütmeye çalışıyorum. Evim kira zor geçiniyoruz. Üçüzlerim için yardım bekliyorum" dedi.