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'dan üçlü zirve açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Antalya'da düzenlenen üçlü Genelkurmay Başkanları toplantısında üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek tedbirlerinin görüşüldüğünü duyurdu.

TSKdan üçlü zirve açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, Antalya'da düzenlenen üçlü Genelkurmay Başkanları toplantısında üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek tedbirlerinin görüşüldüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü toplantıya ilişkin açıklama yayımladı. Toplantıda başta Suriye'de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum ile birlikte, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler de değerlendirildi.
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  • 07 Mart 2017, Salı 21:01
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