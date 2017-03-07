Tacizci değil tanıdık çıktı!

Niğde'de geçen hafta merkez Terminal Caddesi'nde kaldırımda yürürken kendini takip ettiğini ileri sürdüğü adama çantayla saldıran kadın, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. H.A., dün ortaya çıktı ve taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "Okuldan dönerken arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Kendimi korumak için direkt saldırıda bulundum. Taciz kesinlikle olmadı. fark etmedim. Tanıdığım birisi çıktı."