Servet avcısı!

Ayşe Dudu Günaydın, ayrı yaşadığı eşini, serveti için eniştesine öldürttü. Müebbet hapse çarptırıldı. 20 yıl ceza alan katil ise cinayeti 300 bin lira ve fabrikada yöneticilik vaadiyle işlediğini söyledi
Gözünü para hırsı bürüyen kadın, korkunç bir plan yaptı. Eşini, eniştesine öldürtüp servete konmak istedi. Antalya'da işadamı Hüseyin Günaydın (56), 11 Mayıs 2011 tarihinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Katil zanlıları ise bacanağı Veli İlkhanTaşkın (28) ve Gürcan Yeşilkaya (27) çıktı. Tutuklanan ikili 2013'te ömürboyu hapse mahkum edildi. Taşkın, bir süre sonra cezaevinden savcılığa gönderdiği mektupta, baldızı AyşeDudu Günaydın'ın (46) ayrı yaşadığı kocasını serveti için öldürttüğünü, cinayeti işlemesi karşılığında kendisine 300 bin lira ve fabrikada yöneticilik vadettiğini ancak paranın ödenmediğini öne sürdü. Kadının telefonları teknik takibe alındı. Suç unsurları görülmesi üzerine Günaydın ile cinayet suçunda kullanıldığı iddia edilen cep telefonu hattının sahibi Erkan Baysal tutuklandı. Ayşe Dudu Günaydın 'tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme' suçundan ömürboyu, Erkan Baysal ise 'suça yardım etmekten' 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıtay ise kararı bozdu. Sanıklar tahliye edildi. Yeniden görülen davada, Veli İlkhan Taşkın ile Gürcan Yeşilkaya'nın tutuklanmasına karar verildi.
MAFYA BULMAMI İSTEDİ
3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Taşkın "Cinayetten 6 ay kadar öncesinde baldızım kocasını öldürtmek için benden mafya bulmamı istiyordu. Bunları hep telefonla konuştuk. Ayrıca internet üzerinden yazıştık. Bu yazışmalar esnasında 'Domuz ölmedi daha, dahane zaman yapacaksın' diyerek beni sıkıştırıyordu. Bilgisayarımda yapılan incelemede bunların hepsi ortaya çıktı" dedi. Taşkın, cinayette kullandığı av tüfeğini de olaydan 3 ay önce av merakından dolayı aldığını ileri sürdü.
AZMETTİRMEDİM!
Ayşe Dudu Günaydın ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, cinayeti azmettirmediğini, olayla ilgisinin olamadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Tutuksuz sanık Baysal da beraatını istedi. Ayşe Dudu Günaydın, eşi Hüseyin Günaydın'ı 'tasarlayarak öldürmeyeazmettirme' suçundan ömürboyuhapse mahkum edildi. Veli İlkhan Taşkın ile kendisine yardım eden Gürcan Yeşilkaya da 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayşe Dudu Günaydın'ın kullandığı telefonun sahibi Baysal'ın ise beraatına hükmetti.
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