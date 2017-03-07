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Şemsiyeli kamufle ile kaçmaya çalıştılar

'deki operasyonda insansı hava aracına yakalanmamak için şemsiye kullanan 'lı teröristler, F-16'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

Şemsiyeli kamufle ile kaçmaya çalıştılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla devam eden operasyona bugün F-16 savaş uçakları da destek verdi.

ŞEMSİYELİ 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede, insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 teröristi tespit eden savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Bombardımanda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.
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  • 07 Mart 2017, Salı 11:12
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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eğitim eğitim

GÖZE GİREN ŞEMSİYE AÇILMAZ. ÖĞRENMİŞ OLDUNUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 07.03.2017 16:21
mevl&#252;t mevlüt

Ellerinize sağlık, devamını bekliyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 07.03.2017 15:44
mehmet mehmet

allah razı olsun. pislikleri çukura gömdüğünüz için.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 07.03.2017 15:13
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

bugünün en güzel haberini okudum ellinize sağlık

Aynı Görüşte misiniz?
evet23
hayır0
cevapla 07.03.2017 13:00
veysi- veysi-

ellerinize-saglık

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 07.03.2017 12:53
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