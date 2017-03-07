Şemsiyeli kamufle ile kaçmaya çalıştılar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.
7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla devam eden operasyona bugün F-16 savaş uçakları da destek verdi.
ŞEMSİYELİ 4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede, insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 teröristi tespit eden savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı. Bombardımanda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.
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GÖZE GİREN ŞEMSİYE AÇILMAZ. ÖĞRENMİŞ OLDUNUZ.
Ellerinize sağlık, devamını bekliyoruz.
allah razı olsun. pislikleri çukura gömdüğünüz için.
bugünün en güzel haberini okudum ellinize sağlık
ellerinize-saglık
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