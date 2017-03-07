Yol Durumu
  1. TSK'dan üçlü zirve açıklaması
  2. Çocuk tacizcisi YPG’li İstanbul’da yakalandı

ın babasından Kılıçdaroğlu'na ret

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Derik Kaymakamı Muhammet 'ün babası, kendisini ziyaret etmek isteyen 'nu referandumda 'hayır' dediği için reddetti

Şehit kaymakamın babasından Kılıçdaroğluna ret

Terör örgütü PKK'nın makamına koyduğu bombayla şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet babası , CHP Genel Başkanı 'nun ziyaret talebini geri çevirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Sakarya'da partisinin spor salonunda düzenlediği toplantıya katılacak. Kılıçdaroğlu, Sakarya'da şehit ailelerini de ziyaret etmek istedi. Partinin yöneticileri Muhammet Fatih Safitürk'ün Arifiye İlçesi'nde oturan ailesi ile görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermemesi üzerine Kaynarca İlçesi'nde şehit er Ömer Akkuş'un ailesinin ziyareti programa dahil edildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk, yerel yayın yapan bir internet sitesine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret talebini geri çevirdiğini söyledi. Asım Safitürk görüntülü açıklamasında, "Sen hayır diyorsun ondan sonra beni ziyarete geliyorsun. O nasıl olur. Hiç gelmesin. Referandumda evet oyu vereceğini söylerse kabul ederim" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 07 Mart 2017, Salı 20:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar