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Sağ ol Varol!

Oryantiring sporcusu , ilk defa Antalya’da yarışa girdi. Ancak bayılan rakibini kurtardığı için diskalifiye edildi. Yarışmak yerine iyiliği tercih eden genç kıza ‘onur madalyası’ verildi

Sağ ol Varol!
Elazığlı oryantiring (harita yardımı ile doğada yön bulma) sporcusu Beyza Nur Varol (17), katıldığı bir yarışta "fair play" örneği sergiledi. Genç kız, Antalya'da katıldığı yarışmada insanlık dersi verdi. , ilk kez Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Oryantiring Kademe Yarışması'nda boy gösterdi. Yarışmada Elazığ'ı temsil etti. Ancak Beyza, yarış sırasında 6. hedefe giderken rakibinin bayıldığını fark etti. Yarışmayı bırakıp rakibine omuz verdi. Yarışmacıyı sağlık ekiplerine ulaştıran Beyza, yarışmayı bıraktığı için kural gereği diskalifiye edildi. Yetkililer, yarış yerine iyiliği tercih eden sporcuya onur madalyası verdi. Müsabakaların 3. gününde elini zedelediğini ve rakiplerinin kendisine yardım etmediğini söyleyen Beyza, "İlk defa Antalya'da yarışa çıktım. Vicdanım rahat etmeyeceği için arkadaşımı kurtardım. Bir insana yardım etmekten daha güzel bir şey olmadığını anladım. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım" dedi. Beyza'nın annesi Saime Varol, örnek davranışı nedeniyle kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
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