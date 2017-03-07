Sağ ol Varol!

Oryantiring sporcusu Beyza Nur Varol, ilk defa Antalya’da yarışa girdi. Ancak bayılan rakibini kurtardığı için diskalifiye edildi. Yarışmak yerine iyiliği tercih eden genç kıza ‘onur madalyası’ verildi
Elazığlı oryantiring (harita yardımı ile doğada yön bulma) sporcusu BeyzaNur Varol (17), katıldığı bir yarışta "fair play" örneği sergiledi. Genç kız, Antalya'da katıldığı yarışmada insanlıkdersi verdi. Beyza Nur Varol, ilk kez Akdeniz ÜlkeleriUluslararası OryantiringKademe Yarışması'nda boy gösterdi. Yarışmada Elazığ'ı temsil etti. Ancak Beyza, yarış sırasında 6. hedefe giderken rakibinin bayıldığını fark etti. Yarışmayı bırakıp rakibineomuz verdi. Yarışmacıyı sağlık ekiplerine ulaştıran Beyza, yarışmayı bıraktığı için kural gereği diskalifiye edildi. Yetkililer, yarış yerine iyiliği tercih eden sporcuya onur madalyası verdi. Müsabakaların 3. gününde elini zedelediğini ve rakiplerinin kendisine yardım etmediğini söyleyen Beyza, "İlk defaAntalya'da yarışa çıktım.Vicdanım rahat etmeyeceğiiçin arkadaşımı kurtardım.Bir insana yardımetmekten daha güzel birşey olmadığını anladım.Yine olsa yine aynı şeyiyapardım" dedi. Beyza'nın annesi Saime Varol, örnek davranışı nedeniyle kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
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