Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye arasında ceza davalarında ve suçluların iade edilmesinde adli yardım anlaşmasını onayladı.

Kremlin'in internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla ülkeler karşılıklı olarak ceza davalarında suçların soruşturulmasında, mahkeme ve diğer süreçlerde adli yardımda bulunacak.

Anlaşma gereği Rusya ve Türkiye, birbirinin topraklarında bulunan şüpheli ya da suçluların iadesini talep edebilecek.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ceza davalarında ve suçluların iadesinde karşılıklı adli yardım anlaşması Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da 17 Şubat'ta kabul edilmiş, Federasyon Konseyinde de 1 Mart'ta onaylanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve Türkiye arasında cezai konularda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği temelinin geliştirilmesi amacıyla 1 Aralık 2014'te Ankara'da imzalanmıştı.