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adli yardımlaşma anlaşmasını onayladı

, Rusya ile Türkiye arasında ceza davalarında ve suçluların iade edilmesine ilişkin nı onayladı.

Ve Putin imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Rusya ile Türkiye arasında ceza davalarında ve suçluların iade edilmesinde nı onayladı.

Kremlin'in internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla ülkeler karşılıklı olarak ceza davalarında suçların soruşturulmasında, mahkeme ve diğer süreçlerde adli yardımda bulunacak.

Anlaşma gereği Rusya ve Türkiye, birbirinin topraklarında bulunan şüpheli ya da suçluların iadesini talep edebilecek.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ceza davalarında ve suçluların iadesinde karşılıklı adli yardım anlaşması Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da 17 Şubat'ta kabul edilmiş, Federasyon Konseyinde de 1 Mart'ta onaylanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve Türkiye arasında cezai konularda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği temelinin geliştirilmesi amacıyla 1 Aralık 2014'te Ankara'da imzalanmıştı.
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  • 07 Mart 2017, Salı 15:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Rusyayla ilişkiler gayet iyi bir eksende olması gereken komşuluk ilişkileri hiç bir zaman dış etkenlerin tesiri altında olmamalı Suriyede ise ortak paydada buluşulmalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 07.03.2017 15:47
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