Parmak izi haini ele verdi

Kanlı terör örgütü PKK, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde polise bombalı saldırı düzenledi. Ekipler, olay yerindeki bomba artıkları üzerindeki parmak izlerini inceledi. Yapılan araştırmada, izlerin Suriye'nin Halep kenti nüfusuna kayıtlı Ali Mustafa'ya ait olduğu belirlendi. Daha önce ülkeye sığınmacı olarak giriş yaparken parmak izi alınan Mustafa'nın yakalanması için operasyon genişletildi. Ayrıca hakkında müebbethapis istemiyle iddianamedüzenlendi.
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