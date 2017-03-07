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Özal iki kez çalışma yaptırdı

Özal iki kez çalışma yaptırdı
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde kendisine iki defa başkanlık sistemi üzerine çalışma yaptırdığını, bu çalışmaların da Başbakanlık arşivinde mevcut olduğunu söyledi. Güzel, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi parlamenter sisteme göre daha iyi. Ancak bu kadar yapılabildi. Tam başkanlık olduğu söylenemez ama yarı başkanlığa göre de tam başkanlığa yakındır. Türkiye'ye daha uygun bir sistem olduğunu düşünüyorum" dedi.
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