Özal iki kez çalışma yaptırdı

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ınbaşbakanlığı döneminde kendisine ikidefa başkanlık sistemi üzerine çalışmayaptırdığını, bu çalışmaların da Başbakanlıkarşivinde mevcut olduğunu söyledi. Güzel,"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiparlamenter sisteme göre daha iyi. Ancakbu kadar yapılabildi. Tam başkanlıkolduğu söylenemez ama yarı başkanlığagöre de tam başkanlığa yakındır.Türkiye'ye daha uygun bir sistemolduğunu düşünüyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.