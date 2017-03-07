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Meclisi yarın TBMM Başkanı Kahraman açacak

Yaklaşık iki aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören , yoğun Meclis mesaisine yarın TBMM Genel Kurulunu açarak başlayacak.

Meclisi yarın İsmail Kahraman açacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle 29 Aralık 2016 tarihinde Güven Hastanesine yatırılan Kahraman, Meclis mesaisine yarın başlıyor.

Yapılan ileri tetkiklerinde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2017 tarihinde eve geçti ve tedavisine burada devam edildi.

TBMM Başkanı Kahraman, yarından itibaren yoğun mesaisine tekrar başlayacak. İsmail Kahraman, yarın uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşüleceği TBMM Genel Kurulunu açacak.

Kahraman'ın, birleşimin açılışında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir konuşma yapması bekleniyor.
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  • 07 Mart 2017, Salı 18:44
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