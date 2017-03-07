İleri demokrasi

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararasıİz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın eşi Emine Hanım,15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi. Emine Erdoğan ise kadınla toplumda çok büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Oryantalistalgılarla mücadele bununbaşında geliyor. Müslüman kadınlarıkuşatan yanlış algılardankurtulmalıyız. Savaşlarda en çokkadınlar mağdur oluyor" dedi.
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