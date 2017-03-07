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İleri demokrasi

İleri demokrasi
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İz Bırakan Kadınla Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Hanım, 15 Temmuz'da verilen ödev gereği demokrasi mücadelesini daha sağlam noktalara taşıyacaklarını söyledi. ise kadınla toplumda çok büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Oryantalist algılarla mücadele bunun başında geliyor. Müslüman kadınları kuşatan yanlış algılardan kurtulmalıyız. Savaşlarda en çok kadınlar mağdur oluyor" dedi.
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