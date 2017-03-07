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Hemşireye kazak dayağı

Hemşireye kazak dayağı
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç olay bu kez Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Hemşire Emel Çizmeci, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen bir çocuğun üzerindeki kalın kazağı çıkartmak istedi. Duruma tepki gösteren hastanın babası E.Y., hemşireyi darp etti. Gözaltına alınan E.Y.'nin, hemşirenin şikayetçi olmasına rağmen salıverilmesi tepki çekti.
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