Hemşireye kazak dayağı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmedi. Korkunç olay bu kez Denizli ServergaziDevlet Hastanesi AcilServisi'nde meydana geldi. Hemşire EmelÇizmeci, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen bir çocuğun üzerindeki kalın kazağı çıkartmak istedi. Duruma tepki gösteren hastanın babası E.Y., hemşireyi darp etti. Gözaltına alınan E.Y.'nin, hemşirenin şikayetçi olmasına rağmen salıverilmesi tepki çekti.
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