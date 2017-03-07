Hem soydular hem vurdular

İstanbul'da özel bir firmada çalışan muhasebeci Ömer Ekşioğlu, geçen hafta Beylikdüzü'nde gittiği banka şubesinden çektiği 120 bin lirayı çantasına koyarak banka şubesinden ayrıldı. Ekşioğlu'nu takip eden üç soyguncu, uygun bir anı yakaladıklarında harekete geçti. Ekşioğlu'nu vurup saldırarak 120 bin lirayı çaldı. İddialara göre; müşteri rolünde girdikleri banka şubelerine pusu atan soyguncular yüklü miktarlarda para çeken vatandaşları tespit ettikten sonra araçla takip ediyor ve soygun ile kapkaç olaylarını gerçekleştiriyordu. Bu yöntemle çok sayıda soygun yaptıkları iddia edilen çetenin son kurbanı Ekşioğlu oldu. Takip edildiğini fark etmeyen muhasebeci Ekşioğlu aniden saldırıya uğradı. Bir soyguncu, çantayı vermek istemeyen Ekşioğlu'nu silahla bacağından vurdu. Şüpheliler araca binerek kaçtı. Yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma açtı. Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyeti, üç soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.