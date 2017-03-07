Gaziantep'te terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi ( HDP) İl Başkanı Erkan Şahin, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında geçen hafta polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.
3 Mart'ta gözaltına alınan Şahin'in evinde yapılan aramada, FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak bir kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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