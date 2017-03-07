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'li başkanın evinden kitapları çıktı

İl Başkanı Erkan Şahin terör örgütü /KCK soruşturması kapsamında tutuklandı

HDPli başkanın evinden FETÖ kitapları çıktı

'te terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi ( ) İl Başkanı Erkan Şahin, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü /KCK soruşturması kapsamında geçen hafta polis tarafından gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.

3 Mart'ta gözaltına alınan Şahin'in evinde yapılan aramada, /PDY terör örgütü içerikli yasak bir kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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  • 07 Mart 2017, Salı 19:12
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