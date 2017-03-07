Hayaller havuz gerçekler sünger

Milli sporcu Yaprak Selin Keskin, tramplen atlamada rakip tanımadı. Bugüne kadar 62 madalya kazandı. Ancak Afyonkarahisar’da çalışacak olimpik havuz bulamadı. İçi sünger dolu hayali havuzda antrenman yapmak zorunda kaldı
Afyonkarahisarlı milli sporcu Yaprak Selin Keskin (16), imkansızlıklara savaş açtı. Olimpik havuz bulamadığı için içi sünger dolu havuzda antrenman yaparak rakiplerini solladı! Lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak, 2 yıl süren jimnastik serüveninin ardından 2009'da "atlama" sporuyla tanıştı. Keskinler Gençlik ve Spor Kulübüsporcusu olan Yaprak, bugüne kadar kule ve tramplen atlama branşlarında yurt içi ve dışında çok sayıda yarışmalara katıldı. 36 altın, 4 bronz ve 22 gümüş olmak üzere toplam 62 madalya kazandı. Türkiye şampiyonalarının tamamında 1, 3, 5, 7.5 ve 10 metre kule ve tramplen atlama branşlarında şampiyon olan Yaprak, geçen yıl Sırbistan'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan da ikincilikle ayrıldı. Mili sporcunun başarısının perde arkasından ise skandal çıktı! Yaprak, Afyonkarahisar'da antrenman yapacak olimpik havuz bulamadı. Bunun üzerine, 2 yıl önce kulüpte özel olarak oluşturulan içi sünger dolu havuzda antrenman yapmaya başladı. Kendi çabaları ile yaptıkları sünger dolu havuzun 1 metre derinlikte olduğunu belirten Yaprak Selin Keskin, şunları anlattı: "Atlama sporuiçin derinliğin 3 metre olması gerekir. Ancak Afyonkarahisar'da böyle bir havuz bulunmuyor. Süngerden yaptığımızhavuzu gerçek bir havuz gibi hayalederek çalışmalarımı sürdürüyorum.Havuzlarda ancak yarışmadanyarışmaya çalışabiliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.