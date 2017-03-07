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Hayaller havuz gerçekler sünger

Milli sporcu Yaprak , tramplen atlamada rakip tanımadı. Bugüne kadar 62 madalya kazandı. Ancak Afyonkarahisar’da çalışacak olimpik havuz bulamadı. İçi sünger dolu hayali havuzda antrenman yapmak zorunda kaldı

Hayaller havuz gerçekler sünger
Afyonkarahisarlı milli sporcu Yaprak Selin Keskin (16), imkansızlıklara savaş açtı. Olimpik havuz bulamadığı için içi sünger dolu havuzda antrenman yaparak rakiplerini solladı! Lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak, 2 yıl süren jimnastik serüveninin ardından 2009'da "atlama" sporuyla tanıştı. Keskinler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Yaprak, bugüne kadar kule ve tramplen atlama branşlarında yurt içi ve dışında çok sayıda yarışmalara katıldı. 36 altın, 4 bronz ve 22 gümüş olmak üzere toplam 62 madalya kazandı. Türkiye şampiyonalarının tamamında 1, 3, 5, 7.5 ve 10 metre kule ve tramplen atlama branşlarında şampiyon olan Yaprak, geçen yıl Sırbistan'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan da ikincilikle ayrıldı. Mili sporcunun başarısının perde arkasından ise skandal çıktı! Yaprak, Afyonkarahisar'da antrenman yapacak olimpik havuz bulamadı. Bunun üzerine, 2 yıl önce kulüpte özel olarak oluşturulan içi sünger dolu havuzda antrenman yapmaya başladı. Kendi çabaları ile yaptıkları sünger dolu havuzun 1 metre derinlikte olduğunu belirten Yaprak , şunları anlattı: "Atlama sporu için derinliğin 3 metre olması gerekir. Ancak Afyonkarahisar'da böyle bir havuz bulunmuyor. Süngerden yaptığımız havuzu gerçek bir havuz gibi hayal ederek çalışmalarımı sürdürüyorum. Havuzlarda ancak yarışmadan yarışmaya çalışabiliyorum."
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