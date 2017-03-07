Hard diskleri tankların altında ezerek imha etmişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesinin şüphelilerinden Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı Yarbay Gökhan Eski, darbe girişimi sırasındaki görüntü kayıtlarını içeren hard disklerin sökülmesi emrinin, suç tarihinde Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç tarafından verildiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, darbe girişimine katılan şüpheliler, eski Binbaşı Ahmet İlhan Ayşan, eski binbaşı Recep Özkan, eski Yarbay Bünyamin Tuner, eski binbaşı İsmail Aydın ve eski üsteğmen Mahmut Onur Uçar, Genelkurmay karargahındaki kamera kayıtlarının depolandığı hard diskleri tankların altında ezerek imha etti.

Suç tarihinde Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığında (MEBS) görev yapan İlhan Ayşan, 28 Temmuz'a kadar Komutanlık ve Karargah Subaylığı (KOMKARSU) eğitimi için İstanbul'da olması gerekirken, darbe girişimine katılmak üzere Ankara'ya geldi ve saat 23.21'de karargaha geçerek darbe faaliyetlerine başladı.

Ayşan, saat 01.02'de Genelkurmay güney nizamiye önünde, karargah içinde yaralanan veya ölen vatandaşları karargah dışına çıkarırken görüntülendi. Ayşan ardından, şüphelilerden Yarbay Gökhan Eski ile sistem odasına girerek Genelkurmaydaki kamera kayıtlarını içeren harici bellekleri söktü.

Hard diskleri, tankların bulunduğu yere taşıyan Ayşan ve Eski, diğer şüpheliler Recep Özkan, Bünyamin Tuner, İsmail Aydın ve Mahmut Onur Uçar ile hard disklerin tankların altında ezilerek imhasını sağladı.

"EMNİYETE ALACAĞINI" İLERİ SÜRDÜ

Şüphelilerden Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı Yarbay Gökhan Eski ifadesinde, sabah saat 05.00-06.00 arasında karargahın güvenlik kamerası kayıtlarını emniyete almak için güvenli bir şekilde sökmek istediğini, bunun için dışarıda sivil teknisyen memur İsmail Gökbulut'u arayıp nasıl yapılacağını sorduğunu öne sürdü.

Hard diskleri sökmeye çalışırken kameraları izleyen Mehmet Partigöç'ün telefonla kendisini çağırdığını ve cihazların sökülmesi talimatı verip tekrar aşağıya gönderdiğini anlatan Eski, kendisi ile gelenlerin cihazları söktüklerini ancak cihazların ne yapıldığını bilmediğini öne sürdü.

Hard diskleri poşetle taşıyarak tankların bulunduğu yere götüren, bu cihazlar ezilirken tankların başında görüntülenen, olay tarihinde binbaşı rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanı Özel Sekreterliği yapan Recep Özkan ise ifadesinde bu konuya değinmedi.

ÇALIŞMA ODASINDA 345 KİŞİLİK LİSTE

Öte yandan, iddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe soruşturması kapsamında, şüphelilerinden Genelkurmay Başkanlığı Emniyet Subayı Yarbay Gökhan Eski'nin, ana karargah binasındaki çalışma odasında yapılan aramada, Eski'nin çalışma odasında 345 kişiye ait "tik" işareti atılmış, "eksi" ile işaretlenmiş ya da yeşil ve kırmızı renkle yuvarlak içine alınmış isim listesi bulundu.

İddianamede listede, bu kişilerin kimlik numarası, kuvvet, rütbe, görev, garnizon bilgilerinin yer aldığı ifade edilirken bazı isimlerde ise herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı kaydedildi. İddianamede, "tik" atılmış isimler arasında eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığında görevli eski Korgeneral Metin İyidil ile Personel Plan Yönetim Daire Başkanı olarak görev yapan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün yer aldığı aktarıldı.

HARD DİSKLER KURTARILAMAYACAK DURUMDA

Kayıtların bir yedeğinin Genelkurmay Bilgi Sistem Dairesi'nde mevcut olduğu, iddianamedeki görüntülerin çoğunun buradan alındığı bildirildi.

Darbecilerin imha ettiği hard disklerin ise Siber Suçlar Dairesinde incelendiği ancak tankın altında ezildikten sonra yakılan bu hard disklerin önemli bölümünün kurtarılamayacak durumda olduğu tespit edildi.