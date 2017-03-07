Hain evlat!

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ileTatlı Sert', programı vicdanları sarsanbir olayı daha ortaya çıkardı. Dün yayınakatılan Haydar (72) ve Hayriye(63) Diri'nin başından geçenler, herkesiduygulandırdı. İstanbul Silivri'deyaşayan 45 yıllık evli çiftin Ümit (42)ve Engin (39) isimli iki çocuğu oldu.İkili, ev alma hayaliyle yıllarca çalıştı.Birikim yaptı. Daha sonra 5 katlı birapartman aldı. Binanın bir katına kendilerioturdu. Üst katlarına da küçükoğulları Engin Diri (39) yerleşti. 30Eylül 2016 tarihinde Engin Diri, apartmanındış cephesini yenilemek içinbabasından vekalet istedi. Olaydan üçay sonra ise çiftin büyük oğlu ÜmitDiri, babasının kardeşine vekaletverdiğini öğrendi. Durumdan şüphelendi.Yaptığı araştırmalar sonucu kardeşininapartmanı bir müteahhide sattığınıöğrendi. Durumu anne ve babasınaanlattı. Şoke olan aile savcılığa gitti.Engin Diri hakkında şikayet dilekçesiverdi. Oğullarının kayıplara karıştığınısöyleyen aile "Yıllarca çalıştıkdidindik ev aldık. Herşeyimizi satıpkaçmış. Evden çıkmak zorundakalırsak gidecek bir yerimiz yok"diyerek yardım istedi.
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