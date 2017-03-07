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Hain evlat!

Haydar ve Kadriye Diri çifti, 5 katlı bir apartman aldı. Oğulları Engin ise binayı bir müteahhide satıp kaçtı! Evden atılma korkusu yaşayan ikili, gözyaşı akıttı...

Hain evlat!
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', programı vicdanları sarsan bir olayı daha ortaya çıkardı. Dün yayına katılan Haydar (72) ve Hayriye (63) Diri'nin başından geçenler, herkesi duygulandırdı. İstanbul Silivri'de yaşayan 45 yıllık evli çiftin Ümit (42) ve Engin (39) isimli iki çocuğu oldu. İkili, ev alma hayaliyle yıllarca çalıştı. Birikim yaptı. Daha sonra 5 katlı bir apartman aldı. Binanın bir katına kendileri oturdu. Üst katlarına da küçük oğulları Engin Diri (39) yerleşti. 30 Eylül 2016 tarihinde Engin Diri, apartmanın dış cephesini yenilemek için babasından vekalet istedi. Olaydan üç ay sonra ise çiftin büyük oğlu Ümit Diri, babasının kardeşine vekalet verdiğini öğrendi. Durumdan şüphelendi. Yaptığı araştırmalar sonucu kardeşinin apartmanı bir müteahhide sattığını öğrendi. Durumu anne ve babasına anlattı. Şoke olan aile savcılığa gitti. Engin Diri hakkında şikayet dilekçesi verdi. Oğullarının kayıplara karıştığını söyleyen aile "Yıllarca çalıştık didindik ev aldık. Herşeyimizi satıp kaçmış. Evden çıkmak zorunda kalırsak gidecek bir yerimiz yok" diyerek yardım istedi.
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